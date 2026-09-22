CrossFit 7400 brilló en la Hybrid RACE

Atletas de CrossFit 7400, box de Olavarría, participaron de la Hybrid RACE, competencia en la que representaron a la institución en diferentes categorías y modalidades, con resultados destacados y una experiencia que coronó el trabajo realizado durante los entrenamientos.

En la modalidad Individual Pro, fueron de la partida Diego Latasa y Gonzalo Iraporda, quien tuvo una sobresaliente actuación al finalizar en el quinto puesto de su categoría.

También se destacó Martín Hoffer, quien compitió de manera individual y consiguió subir al podio al alcanzar el tercer puesto de su categoría.

La competencia tuvo además un momento especial para Martín Hoffer y Lupe Muñoz, quienes al día siguiente participaron en la modalidad Pareja Mixta, en una jornada que tuvo un significado particular ya que coincidió con la celebración de sus 25 años de casados.

En la modalidad Pareja Femenina, José y Victoria Merlos completaron una nueva experiencia competitiva y finalizaron en el puesto 157 de la clasificación general.

El gran resultado para la representación de CrossFit 7400 llegó en la modalidad 4x Descartes, donde el cuarteto olavarriense se quedó con el primer puesto y se consagró campeón de su categoría.

De esta manera, la participación en la Hybrid RACE dejó importantes resultados para los atletas de CrossFit 7400, pero también una experiencia enriquecedora dentro de una competencia que puso a prueba la preparación, el esfuerzo y el compromiso de cada uno de los representantes del box.

