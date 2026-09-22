El nuevo secretario de Discapacidad fue presidente de Ioma en la gobernación de Vidal

El Gobierno de Javier Milei confirmó este martes la designación de Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad, un día después de la renuncia de Alejandro Vilches. El cambio se produce mientras continúa la discusión por las políticas del área y el Presupuesto 2027.

Di Liscia cuenta con experiencia tanto en el sector público como en el privado. Durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires ocupó distintos cargos y fue subsecretario de Higiene Urbana. Además, entre 2017 y 2019 estuvo al frente del IOMA durante la gobernación de María Eugenia Vidal.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que continuará con las auditorías de las pensiones por invalidez laboral.