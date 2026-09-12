Ganó la “Chingalán” y el Major de París tendrá clásico en la Final

La definición por un nuevo título en Premier Pádel volverá a tener clásico con las victorias de la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño y la de los “Golden Boy”.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron, en una de las Semifinales, a Francisco Navarro y Martín Di Nenno y buscarán cortar la mala racha del olavarriense en tierra francesa.

Fue triunfo por 7/5 y 6/2 en 1 hora y 20 minutos de juego para que Chingotto diga presente por quinta vez en la definición donde buscará su primer fesetejo.

La final en el court central de Roland Garros reeditará el clásico moderno del pádel mundial. Este domingo, la “Chingalán” enfrentará a Arturo Coello y Agustín Tapia.