Impulsan reconocimiento provincial a las Colonias de Alemanes del Volga

La diputada provincial Mercedes Landívar presentó este miércoles en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de declaración para reconocer de Interés Legislativo el “Circuito Turístico, Religioso y Rural de las Colonias de Alemanes del Volga del Partido de Olavarría”, integrado por Colonia Hinojo, Colonia Nievas y Colonia San Miguel.

La iniciativa busca acompañar desde el ámbito provincial la puesta en valor de un patrimonio fundamental para la historia y la identidad del Partido y, al mismo tiempo, fortalecer una propuesta turística que permita dar a conocer la riqueza de las colonias, sus tradiciones, su gastronomía, su patrimonio religioso y arquitectónico y sus paisajes rurales.

El Partido de Olavarría ocupa un lugar especialmente significativo en la historia de los Alemanes del Volga en la Argentina.

Colonia Hinojo, fundada el 5 de enero de 1878, constituye el primer asentamiento de Alemanes del Volga en el país y es reconocida como la “Colonia Madre”. A partir de aquel proceso también se consolidaron Colonia Nievas y Colonia San Miguel, comunidades que preservaron y transmitieron a través de las generaciones un valioso patrimonio histórico, religioso, arquitectónico y cultural.

El circuito fue creado mediante la Ordenanza Municipal N.º 5491/24 y propone un recorrido por las tres colonias que permite reconstruir esa historia a través de sus iglesias, museos, monumentos, construcciones históricas, tradiciones religiosas, expresiones culturales, gastronomía y actividades rurales.

Entre los sitios representativos se encuentran la Iglesia Natividad de la Santísima Virgen María, el Museo Municipal “Ariel Chiérico” y los monumentos e instituciones históricas de Colonia Hinojo; la histórica Capilla San Miguel Arcángel de Colonia Nievas, reconocida como la iglesia más antigua del Partido y primer templo católico de los Alemanes del Volga en el país, el Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller”, la Iglesia San Miguel Arcángel y distintos espacios rurales y serranos de Colonia San Miguel.

Al patrimonio se suma una identidad que permanece viva en la gastronomía tradicional, las celebraciones religiosas, las fiestas patronales, la música, las danzas y encuentros como la Kreppelfest de Colonia Hinojo y las tradicionales Kerb de las distintas colonias.

“Tenemos una historia y una identidad que merecen ser conocidas mucho más allá de nuestro Partido. Poner en valor nuestras colonias es reconocer a quienes construyeron una parte fundamental de lo que somos, preservar ese legado y transmitirlo a las nuevas generaciones. Pero también es una oportunidad para seguir fortaleciendo una propuesta turística propia, que muestre nuestras localidades, nuestra cultura, nuestros paisajes y nuestras tradiciones”, expresó Landívar.

La presentación adquiere además una especial relevancia de cara a 2028, cuando se cumplirán 150 años de la llegada de los primeros inmigrantes Alemanes del Volga a la República Argentina, una conmemoración en la que las colonias del Partido ocupan un lugar fundamental por su relevancia histórica.