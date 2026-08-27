Rugby: El Fortín y Estudiantes sumaron derrotas

Estudiantes por el Toreno Regional Pampeano B y El Fortín en el certamen organizado por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires sumaron derrotas en la continuidad del calendario.

En condición de visitante, Estudiantes jugó la séptima y última fecha de la primera etapa del Torneo Regional Pampeano B y fue con derrota.

El “Bataraz” cayó ante Pueyrredón Rugby Club de Mar del Plata en las dos categorías superiores y con estos resultados finalizó en el último lugar de la primera etapa y deberá afrontar ahora la Reválida B-C, instancia que definirá su continuidad en la competencia.

Por otro lado, El Fortín recibió a Rinos de Saladillo en el cierre de la Fase Regula del Torneo UROBA y fue reñida derrota.

Igualmente, El Fortín finalizó primero en la etapa regular con 35 unidades y será el anfitrión de la Fase Final a disputarse en el mes de septiembre venidero.

Por último, las categorías infantiles de rugby de la UROBA tuvieron jornada de encuentro en las instalaciones “Fortineras”.

Los resultados:

En Primera

El Fortín 23 – 29 Rinos

Pueyrredón Rugby Club 54 – 22 CAE

En Intermedia

Pueyrredón Rugby Club 27 – 5 CAE

Fuente: prensa CAE // El Fortín