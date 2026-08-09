Municipales arrancó el “Marinangeli” con festejo

En el Tete Di Carlo, Municipales logró quedarse con la victoria en el inicio de la competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría.

Municipales derrotó 1 a 0 a Embajadores en condición de visitante y sumó los primeros tres puntos del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”. Iván Leal a los 69´ marcó el único gol de la tarde.

Discreto partido ofreciendo los equipos a pesar de las ausencias a las que debieron enfrentar: Embajadores fue el dominador de la pelota, pero no pudo concretar las situaciones que creó y Municipales, fiel a su idea, fue prolijo en todas sus líneas y marcó en una de las pocas que generó.

Fue el local quien tuvo el dominio y las chances en la primera parte, fue paciente con la pelota y tuvo en Biondi al jugador más participativo, pero ni Scipioni primero ni Vecchio después pudieron capitalizar las aproximaciones.

Por otro lado, el representativo del Sindicato de Municipales fue ordenado, no desesperó y en la única que tuvo, encontró la respuesta de Bonetto Lopresti.

En los segundos 45 minutos bajó la intensidad, los guiados por San Julián no fueron tan profundos, pero tampoco pasaron sobresaltos hasta que la visita encontró en un pelotazo la apertura del marcador.

Iban 64 minutos cuando Iván Leal apareció en el borde del área, dominó la pelota y definió para el único festejo de la fría tarde.

Lo intentó el CEO en desventaja, pero los intentos de Rojas se fuero desviados y no hubo tiempo para más a pesar de haber adelantado las líneas para llegar al empate.

Síntesis Embajadores – Municipales:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Darío Vidovi

Embajadores (0): Bonetto Lopresti; Biondi, Irusta, Gómez, Sacher; Pintos, T., Scipioni, González, Torres (Carlucci) Di Carlo (Daffara), Vecchio (Rojas). DT- Jonathan San Julián

Municipales (1): Bahl, Oliveto, Ilekis, Pintos, L., Vitale; Rubio (Toledo), Janson, F.; Janson, E. (Pica); Leal (Altamira), Giménez. DT- Matías Velázquez

Amonestados: Biondi, Daffara (CEO); Oliveto, Rubio, Leal (STMO)

Expulsados: No hubo

Goles: 24´ ST Iván Leal (STMO)