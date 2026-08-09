Violento asalto a un matrimonio en Azul



Hugo Amílcar Barragán tiene 82 años. Y su esposa, María Cristina Ballarena, 81.

Ayer por la mañana aún los invadía a ambos la impotencia. Y la mujer, especialmente, todavía continuaba en estado de shock.

Las sensaciones que los dos evidenciaban estaban directamente relacionadas con la experiencia que les tocó atravesar como víctimas durante las primeras horas del pasado viernes.



Alrededor de las 2:30 del viernes, cuando ambos dormían al menos cuatro sujetos ingresaron con fines de robo a la vivienda donde se domicilian, que está situada sobre la calle Alvear, en la cuadra comprendida por Avenida Perón y Olavarría.

Los delincuentes los sorprendieron en la habitación matrimonial. Y dos de los autores de este hecho se arrojaron encima de ellos para despertarlos de esa manera tan brusca y traumática. Después, les robaron: plata, joyas y sus teléfonos celulares, entre otros elementos de valor, tras mantenerlos cautivos por algo más de media hora.

"Nos acostamos a dormir y cuando quisimos acordar teníamos dos tipos en nuestra habitación. Uno arriba de cada uno de nosotros, apretándonos. Y dos más que ya andaban revisando la casa", recordó Ballarena.

"Querían plata y hablaba uno solo, que lo agarró a mi marido. El que me atracó a mí era menos violento que el que lo atacaba a él. Como yo empecé a gritar para que se fueran y nos dejaran tranquilos, el que me agarró a mí me decía si quería tomar una pastilla", contó también la mujer víctima.

Según dijo su marido ayer, cuando recibió en su casa a EL TIEMPO junto con su esposa para dar cuenta de lo ocurrido, los delincuentes actuaron con sus rostros cubiertos, usaron guantes y uno de ellos -aunque no se la exhibió- al parecer portaba un arma.



"Me vendieron"

Jubilado del Poder Judicial y propietario de una agencia de seguros que ahora conducen sus dos hijos varones, Barragán está convencido de que el asalto que sufrieron su esposa y él no fue un hecho al azar.

A su presunción la basa en algo que había hecho el miércoles pasado, cuando con uno de sus hijos fue a la sucursal local del Banco de la Nación Argentina.

Aquel día decidió cerrar la caja de seguridad que tenía y dar de baja diferentes tarjetas. Y de esa caja retiró lo que eran "ahorros de la vida". Los mismos que cualquier grupo familiar puede tener para ir afrontando diferentes situaciones. Entre ellas, eventuales enfermedades cuando se está en presencia, como lo es este caso, de personas de avanzada edad.

Hace cuatro días una de las víctimas de este robo retiró 26 mil dólares de la caja de seguridad que dio de baja. Y ese dinero los delincuentes se lo llevaron, no sin antes darle a entender uno de los ladrones que venían por los billetes estadounidenses.

"'Me vendieron', le dije yo a uno de ellos. 'Quedate tranquilo que te voy a dar la plata'", contó Hugo Barragán que también le refirió a uno de los autores de este robo cuando hizo alusión al dinero que retiró del banco el pasado miércoles, el día en que fue a dar de baja la caja de seguridad y todas las tarjetas que tenía.

Además, los delincuentes se llevaron algunos pesos, joyas de oro -sobre todo las que tenía Ballarena- y los teléfonos celulares de ambos.

"A mí me sacaron 80.000 pesos que tenía en la billetera. Y todas las joyas de oro: los aros, dos o tres anillos y una pulsera. Se llevaron todo. También, los teléfonos celulares y hasta tres revólveres que tenía Hugo, de herencia de sus tíos y de sus padres", afirmó la mujer.

Antes de darse a la fuga, los asaltantes desconectaron un módem de Internet, tras haber causado un gran desorden en cada uno de los ambientes de la vivienda donde se domicilia la familia Barragán, lo que incluyó que también buscaran más elementos de valor en la oficina que uno de los hijos varones del matrimonio tiene en ese inmueble.



Por los fondos

A la casa, mientras el matrimonio dormía, se cree que los ladrones ingresaron por la parte de atrás. Y no se descarta que lo hayan hecho desde una vivienda lindera al amplio fondo de la propiedad donde residen las víctimas.

Desde ahí accedieron a un quincho que no tenía su puerta cerrada con llave y los comunicó directamente con los demás ambientes de la vivienda. Eso les permitió, también sin provocar ningún daño en las aberturas, llegar hasta la habitación donde ambas víctimas dormían.

Después, luego de más de media hora de mantener cautivo al matrimonio, los autores de este ilícito huyeron por la puerta principal de la casa.

En ese entonces, a su esposa y a Barragán los dejaron inmovilizados con precintos de plástico que colocaron sobre sus tobillos y sus muñecas, obligándolos -además- a permanecer acostados en la misma cama donde instantes antes los sorprendieron cuando dormían.

El matrimonio aguardó unos instantes a que los ladrones huyeran para librarse de los precintos.

La primera que lo hizo fue la mujer, que pudo quitarse los que le habían colocado sobre los tobillos. Nerviosa como estaba, recordó que lo primero que hizo fue ir hasta el baño y vomitar, porque se había descompuesto. Después, utilizando una tijera, también le quitó los precintos a su esposo.

Pero recién alrededor de la hora ocho de anteayer, cuando uno de los hijos varones llegó a la casa, sus padres refirieron lo que les había pasado, considerando que no tenían los teléfonos para haber avisado apenas los delincuentes huyeron.

Instantes más tarde, el matrimonio concurrió a los tribunales de Azul para formular la denuncia por lo ocurrido, que implicó que personal policial después se hiciera presente en la vivienda de Barragán y Ballarena para comenzar con las primeras averiguaciones de lo que fue este asalto.

"No es casualidad esto que nos pasó", refirió durante la charla Hugo Barragán, dejando planteada la posibilidad de que haya existido un entregador para la concreción del robo que sufrió junto con su esposa.

El vecino aludió también a la actitud demostrada por los delincuentes. Totalmente calmados, como mostrando experiencia en eso que hacían.

Después de lo que sucedió, Barragán destacó -y se lo dijo a su esposa- que "estamos bien, estamos sanos y no nos ha pasado nada", rescatando que durante el robo que sufrieron los delincuentes no los lastimaron, más allá de las intimidaciones que sufrieron.

"Yo me puse tan nerviosa... Empecé a gritar y uno de ellos me dijo: 'Callate porque te mato al viejo'", recordó también Ballarena sobre lo que iba ocurriendo mientras los delincuentes los mantenían cautivos y eran las víctimas de una dramática escena que jamás, ni ella ni su marido, imaginaron que alguna vez iba a sucederles.



Perros y chorizos secos

El matrimonio tiene dos perros: un Caniche y un Salchicha. Alborotados ante la presencia de los ladrones, no paraban de ladrar. Y uno de los asaltantes, en medio de la situación, hasta tuvo tiempo de sacar fiambre de una heladera para darles de comer y así intentar calmarlos.



Esa situación da cuenta de la tranquilidad con la que actuaron los autores del robo, quienes mientras mantenían cautivos a Barragán y Ballarena recorrieron distintos ambientes de la vivienda en busca de más dinero y de otros objetos de valor de los cuales apoderarse.



Pero hubo más: después de lo ocurrido, cuando el matrimonio pudo recuperar algo de calma y junto con sus tres hijos y sus nietos revisaron la propiedad, descubrieron que los delincuentes también se habían llevado hasta unos chorizos secos que estaban colgados en el quincho.

La causa penal que ahora se instruye por este robo agravado quedó radicada en la UFI 2 que en el Palacio de Justicia local está a cargo del fiscal David Carballo. Efectivos policiales de la DDI Azul llevan adelante la investigación tendiente a identificar y dar con los autores del asalto al matrimonio. (Con información de Diario El Tiempo)