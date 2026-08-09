Básquet Femenino: El Fortín y Estudiantes fueron campeones

El Torneo Apertura organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la rama femenina tiene a los dos primeros campeones luego de las definiciones de dos categorías.

Iniciando el fin de semana, las definiciones dieron comienzo en el Amadeo Bellingeri con el cuadrangular de U13 donde las “Fortineras” hicieron valer su localía para quedarse con el trofeo.

Luego, en el Maxigimnasio del Parque Guerrero, festejaron las U17 del “Bataraz” que lograron dos amplias victorias.

Los resultados:

U13

Semifinales:

El Fortín 76 – 18 Comercio

Sport Club Trinitarios 21 – 28 Alfa y Omega

Tercer puesto:

Sport Club Trinitarios 36 – 22 Comercio

Final:

El Fortín 55 – 39 Alfa y Omega

U17

Semifinales:

Estudiantes 108 – 26 Comercio

El Fortín 48 – 29 Deportivo Argentino

Tercer puesto:

Deportivo Argentino 41 – 46 Comercio

Final:

Estudiantes 104 – 38 El Fortín

Fuente: prensa ABO