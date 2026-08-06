Rugby: El Fortín volvió a ganar y sigue puntero

En el Torneo de Segunda de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires, El Fortín consiguió un valioso triunfo como visitante y sigue puntero de la tabla de posiciones.

El “Fortinero” derrotó 18 a 8 a Tacuara Rugby Club en la ciudad de 25 de Mayo y correspondió a la 9° fecha de la competencia de UROBA.

El equipo dirigido por Leonardo Davant y Darío Damanins afrontó un partido muy físico, donde la concentración, la disciplina y el trabajo colectivo fueron determinantes y encontró puntos en Germán Peralta, Lucas Testa, Patricio Bürckner y Mariano Nicolás Sosa.

Con este resultado, El Fortín que volverá a presentarse como local el venidero 22 de agosto, continúa como líder de su zona con 34 puntos, seguido por Los Rhinos de Saladillo con 30 y Tacuara con 25.

Fuente: prensa El Fortín