Otro “finde” con victoria “Fortinera” y derrota “Bataraz”

El Fortín en el Torneo de Segunda de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y Estudiantes en el Torneo Regional Pampeano completaron nuevas presentaciones.

El Fortín sigue en la cima de la tabla de posiciones de la División Este de su competencia y, en condición de local, derrotó a General Belgrano.

Por otro lado, Estudiantes visitó a Unión del Sur en Mar del Plata por la 5ª fecha del Torneo Regional Pampeano “B” y sumó dos derrotas con los plantes superiores.

El “Bataraz” también completó sus presentaciones con las categorías Juveniles por la 4° fecha del Súper 8 y sumó solo victorias ante Argentino de Trenque Lauquen. Fue en condición de local.

Los resultados:

Primera:

El Fortín 47 – 15 General Belgrano

Unión del Sur 46 – 32 CAE

M18:

CAE 36 – 5 Argentino

M16:

CAE 47 – 7 Argentino

M14:

CAE 34 – 19 Argentino

Fuente: Prensa CAE // Prensa El Fortín