El “Cuatro Ciudades y un Paraíso” con podios locales

En Benito Juárez se completó la 2° fecha del Campeonato Regional de Duatlón “Cuatro Ciudades y un Paraíso” con la organización de Amigos del Ciclismo y entre los más de 100 atletas, representantes locales fueron protagonistas.

La competencia abarcó 4 kilómetros de pedestrismo, 30k de ciclismo y, nuevamente, 4K a pie para completar el recorrido.

El mejor olavarriense fue Facundo Las Heras que con un tiempo de 1:25:43 se ubicó en el segundo puesto, detrás de Santiago Díaz de Rauch con 1:24:48.

Maximiliano Muñoz también completó la prueba en el formato Individual y fue 12°.

Por el lado de las Postas, Emiliano Alderete y Ricardo García con 1:24:53 fueron segundos en Caballeros B y en cuarto lugar se ubicaron Diego Aguer y Martín Notararigo.

Héctor Quiroga y Lorena D’Onofrio demoraron 1:54:20 y fueron el equipo representante en Posta Mixta.