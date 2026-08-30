Carlos Tavare tendrá este domingo un desafío especial. El entrenador dirigirá por primera vez a Racing en el Torneo Regional Federal Amateur, luego de haberse ganado su lugar al frente del plantel tras un buen semestre en el ámbito local.

El "Chaira" debutará desde las 15:30 en el estadio “José Buglione Martinese” frente a Embajadores, en uno de los cruces entre equipos olavarrienses que tendrá la primera fecha de la competencia.

En la previa del encuentro, Tavare destacó el trabajo realizado durante las últimas semanas y aseguró que el plantel llega en buenas condiciones para el estreno: “Han sido buenas y positivas semanas. Con todos los jugadores a disposición, creo que llegamos de la mejor manera. Después es fútbol y todo puede pasar”, señaló.

El entrenador también marcó las diferencias que existen entre enfrentar a un mismo rival en la competencia doméstica y hacerlo en un torneo como el Regional.

“Un Federal es un Federal. A veces no es lo mismo jugar a nivel local que jugar un Regional, tiene otra incentivación para el jugador”, explicó y sobre su rival de turno, Embajadores, Tavare no dudó en remarcar las dificultades que presentará el equipo conducido por Jonatan San Julián.

“Embajadores es un rival recontra difícil, con muy buenos jugadores. Tiene muy buena cantera y se torna bastante complicado y difícil. Hay que darle la importancia del caso, porque te confiás y lo terminás sufriendo”, sostuvo.

El formato de la competencia, con una zona reducida y pocas posibilidades de recuperación, también aparece como un aspecto central para el entrenador.

“En años anteriores, en una zona de tres, por ahí vos tenías la comodidad o sabías que pasaban dos, pero ahora, como se ha dado el formato, no podés perder puntos de local porque si no después lo tenés que salir a buscar afuera”, analizó.

Y agregó: “La idea e intención de local es sumar de a tres, conociendo que son partidos difíciles. El jugador tiene que estar en su mejor momento para que las cosas salgan bien, así que trabajaremos para darle esa herramienta”.

Racing llega a esta edición del Regional con un antecedente importante. El año pasado alcanzó la final de la Región Pampeana Sur y quedó a las puertas de la clasificación, mientras que para esta temporada incorporó jugadores de jerarquía como Quimey Marín, Nadir Hadad y Pablo Mujica.

Por eso, el equipo aparece nuevamente entre los candidatos a pelear por el ascenso. Para Tavare, esa consideración también tiene un costado positivo.

“Racing, por más que estén los jugadores que estén, tiene un nombre y siempre suena. El año pasado los muchachos llegaron hasta la final y eso también cuenta. Es una presión linda y nos hacemos cargo de que somos un gran equipo y de una gran institución”, afirmó.

Una de las principales fortalezas del "Chaira" es, además, la continuidad de una base importante del plantel que disputó la última edición. La mayoría de esos futbolistas también viene teniendo participación en el torneo local.

“La dirigencia entendió la necesidad de tener un proyecto a largo plazo, tener jugadores a largo plazo. Contar con ellos es una ventaja y tenemos que tratar de aprovecharla”, destacó.

Con las incorporaciones realizadas, Tavare sumó alternativas y jerarquía especialmente de mitad de cancha hacia adelante. Sin embargo, el entrenador sabe que el equilibrio será fundamental para afrontar una competencia en la que cada detalle puede resultar determinante.

“Seguiremos trabajando con el mismo esquema de juego. Si en algún momento tenemos que cambiar, lo trabajaremos en la semana. Esas variantes te dan una amplitud grande. A diferencia del año pasado tenemos más recambio, algo que por ahí nos faltó un poquito”, explicó.

Ahora tendrá su primera experiencia como entrenador en un Regional Federal Amateur, un desafío que asume con orgullo, pero también con la responsabilidad que implica conducir a uno de los equipos más importantes de la ciudad.

“Es un orgullo para mí que Racing me haya elegido en este momento como técnico de la institución, pero también es un desafío, un compromiso. Soy consciente del plantel que tenemos, entonces es adaptarse, es tomar riesgo, es asumir este compromiso y saber jugar este juego”, concluyó Tavare.