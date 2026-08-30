“Vamos a competir y tenemos con qué”

Embajadores se prepara para afrontar una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur y, en la previa del debut, su entrenador Jonatan “Pipi” San Julián analizó el presente del equipo, la zona que le tocó y los objetivos para una competencia que tendrá poco margen para dejar puntos en el camino.

“Llegamos bien dentro de un proceso de conocimiento entre el plantel y cuerpo técnico. Nos tocó jugar contra Hinojo y poder ganar, entonces eso te hace trabajar distinto en la semana. Estamos bien”, señaló San Julián.

El debut será nada menos que ante Racing y en condición de visitante. Sobre el grupo que comparte con el "Chaira" y Balonpié de Bolívar, el entrenador explicó: “El Federal hace tiempo que ha cambiado la manera de jugar a lo que estábamos acostumbrados. Antes enfrentabas a equipos de otras ciudades y últimamente han tocado zonas donde te toca jugar contra los equipos de la liga local”.

“Nos tocó Racing, uno de los equipos que mejor se armó, y Balonpié, un equipo que siempre intenta jugar, que siempre compite y es más parecido a nosotros en cuanto a jugar con los chicos del club. Va a ser una zona linda”, agregó.

Uno de los desafíos para San Julián será afrontar el torneo sin la histórica estructura que tuvo Embajadores en los últimos años, luego de la salida de varios referentes. Sin embargo, el entrenador confía en el material que tiene a disposición.

“Embajadores se destaca por los chicos del club. Hay un plantel muy bueno, con el mix entre jugadores de jerarquía y experiencia y los chicos que están dando sus primeros pasos en Primera. Tenemos un plantel largo en cantidad y calidad”, sostuvo y añadió: “Estamos preparados para lo que venga, para la doble competencia, porque tampoco vamos a descartar el torneo local, que para nosotros es importante. En esa doble competencia también los pibes del club se van a mostrar”.

A la hora de hablar del objetivo trazado para el Regional, San Julián fue contundente y dejó en claro que Embajadores no será un simple participante.

“Vamos a competir y tenemos con qué. Aunque no hayamos traído muchos refuerzos, se sumaron Luciano Rojas, Joel Salazar y Franco Carlucci. Vamos a dar pelea y seremos la piedrita en el zapato de cualquiera”, afirmó.

El formato del certamen, con una zona de tres equipos, no permite demasiados tropiezos. San Julián es consciente de esa situación: “Es un torneo donde no se pueden perder puntos. El torneo no te da muchas chances de revancha. Igualmente va a ser una zona pareja”.

“El fútbol hoy está así, a cualquier nivel. Hay clubes que se armaron para ascender y ser protagonistas y hay otros que están ahí para competir. Bueno, nosotros estamos para competir y vamos a dar pelea”, remarcó.

Esta será la primera experiencia de San Julián como entrenador principal. El “Pipi” tomó las riendas del plantel luego de la salida de Di Carlo, a quien acompañó como asistente durante los últimos seis meses.

Sobre ese proceso, contó: “Me sirvió para conocer al grupo. Más allá de que a muchos los conocía por nombre o por haberlos enfrentado, a mí me sirvió ese proceso”.

“Arrancar como DT en un club como Embajadores no le toca a cualquiera y yo tuve la suerte. Voy a tratar de aprovecharlo y también disfrutar”, expresó.

Por último, San Julián explicó cuáles son las características que pretende para su equipo y cuál será la identidad que buscará plasmar dentro de la cancha.

“Pretendo que el equipo sea protagonista y para eso tenemos que tratar de imponer lo nuestro. Cuidarnos con la pelota y ser agresivos en la marca. El arco en cero es lo principal”, concluyó.