Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría tuvo acción en sus tres categorías en varios escenarios y se sigue definiendo el primer certamen del año.

La programación, en diferentes escenarios, tuvo la definición por penales como principal protagonista.

En +42, tres de los cuatro duelos se definieron desde los 12 pasos, hubo una de las “Semis” en +50 con ganador en los penales y en +55, están los semifinalistas.

Los resultados:

+42

Mariano Moreno 0 - 0 Club Hinojo. Penales: 5 – 4

Santa Catalina 0 - 0 Deportivo Olavarría. Penales: 2 – 4

Loma Negra 1 (Montero) - 1 (Sparaino) El Provincial. Penales: 4 – 1

Ferro Seniors 4 (Kuhn, Mendia, Miramon, Vivas) - 0 Deportivo Fran

+50

Pinturería Norres 0 - 0 Complejo El Indio. Penales: 5 – 6

Los Robles 1 (Quintero) - 1 (Banegas) Peña Boca. Penales: 4 - 5

+55

Mecánica Cortez 6 (Mourlas -3-, Delippo -2-, Gómez Santos) - 2 (Salguero -2-) Viajantes

Independiente de Chillar 4 (Andreu -3-, Garrido) - 0 La Tradición

Pueblo Nuevo 1 (Bergallo) - 3 (Gutiérrez, Milano, Santillan) Independiente

Loma Negra. Carboneros 3 (Baliño -2-, Villar) - 1 (Escobar) Camioneros