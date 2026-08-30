Nueva edición de Mercados Bonaerenses con productores locales

La Coordinación de Economía Popular, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informó que la próxima edición de la feria “Mercados Bonaerenses” se llevará a cabo el día sábado 5 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito).

La feria contará con la participación de productores locales entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, bebidas, quesos, plantas y plantines, miel, verduras y productos sin tacc, alfajores artesanales, huevos, alimentos agroecológicos, productos de pastelería, dulces artesanales e infusiones.

El Programa “Mercados Bonaerenses” pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, promociona la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia de Buenos Aires.

Cabe aclarar que en esta edición no estarán los camiones de pastas, lácteos y pescados.

Por último se solicita a los asistentes llevar bolsas para sus compras.