La trampa de los créditos rápidos en las billeteras virtuales

La crisis de endeudamiento de las familias argentinas que golpea a un gran sector de la población del país, con una morosidad récord en el pago de préstamos y créditos en bancos públicos, privados, billeteras virtuales, casas de crédito y otras financieras ha sido uno de los temas más resonantes durante las últimas semanas, que incluso llegó a medios internacionales como el Financial Times.

Frente a este escenario, la contadora Claudia Bustamante explicó qué tener en cuenta a la hora de solicitar préstamos, puntualizando en las billeteras virtuales (Neobancos) como MercadoPago, Ualá y Naranja X, entre otras.

Una de las grandes diferencias, y atractivos, de los Neobancos con los bancos tradicionales tanto públicos como privados es la falta de pedido de información del solicitante sobre sus ingresos registrados y la capacidad para pagar los créditos.

“Las billeteras virtuales no tienen requisitos como los bancos, que tienen exigencias para corroborar que puedas pagar esos préstamos. Es más fácil acceder a ese crédito pero está la desventaja de que las tasas son mucho más altas frente a los bancos”, indicó Bustamente.

En la mayoría de las billeteras virtuales más conocidas, solo con la apertura de la cuenta, escaneando el rostro y el DNI, al poco tiempo se pueden solicitar créditos de varios cientos de miles de pesos.

“El banco busca respaldarse, analiza el perfíl del solicitante, si tiene ingresos fijos y de cuánto es, y con esa base ofrece cierto dinero acorde a la capacidad de pago. Es más fácil darle un préstamos a una persona en relación de dependencia, con un ingreso fijo que pueda tomar en caso de incumplimiento”, apuntó.

Tasas de interés altísimas

Una de las estrategias utilizadas por las billeteras virtuales a la hora de ofrecer los préstamos es ocultar a simple vista el interés real que pagará el solicitante.



La mayoría de los Neobancos, al momento de solicitar el crédito muestran la Tasa Nominal Anual (TNA), que suele ser un porcentaje realmente menor al total real de los intereses y no refleja la acumulación de intereses.

Lo que te muestra siempre el préstamo es la tasa efectiva, “no te muestra todos los ingredientes”, indicó Bustamente.

“Lo que tenés que mirar siempre es el Costo Financiero Total (CFT), ahí están los gastos administrativos, intereses reales y costos totales”, apuntó.

En el caso de MercadoPago, por citar un ejemplo, al momento de simular un préstamo a devolver en 12 cuotas la Tasa Nominal Anual (TNA) arroja un porcentaje del 88% y el Costo Financiero Total (CFT) es del 177%.

En Naranja X, con una devolución en 18 cuotas, la TNA que se muestra es del 93% y el CFT final es de 193%.

A mayor cantidad de cuotas, el interés final aumenta en un gran porcentaje. “Puede haber una quita o algo que se cobre menos por ir cancelando anticipadamente las cuotas, pero después no hay otro, es el costo que tenes que mirar”, sostuvo la contadora.

“Una de las consecuencias de estos préstamos rápidos, es que al no poder pagarlos se suma el interés del préstamo y los intereses sobre esos intereses, se hace una bola que es impagable”, advirtió.

Sobre cómo calcular una cuota pagable acorde al bolsillo de cada persona, Bustamante indicó que una cuenta rápida es el 30% del sueldo como el máximo destinable para ese fin. “Si mi sueldo es de un millón de pesos, la cuota no puede ser superior a 300 mil pesos, como tope”, explicó.

El Veraz



Una de las consecuencias casi inmediatas al ingresar en morosidad grave en los créditos es el ingreso al Veraz, la base de datos de antecedentes financieros y crediticios que utilizan las entidades como una lista negra.



“Tenés un plazo de gracia para regularizar y después entras en el Veraz definitivamente”, comentó Bustamente.



Frente a las imprecisiones que existen sobre caer en esa lista, la contadora explicó que “la ley de protección de datos personales dice que a partir de los 5 años, desde la fecha de mora, esa negatividad de la información se debe eliminar pero eso no quiere decir que la deuda desaparezca y no pueda ser reclamada por la entidad financiera”.

“Se puede salir antes pagando la deuda pero vas a figurar dos años igual, con deuda pagada pero con comportamiento negativo”, remarcó.

Asimismo, indicó que “no te sacan automáticamente, muchas veces tenés que solicitar la eliminación y si hubo juicios o reclamos en medio se puede extender el plazo”.

