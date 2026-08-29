Torneo Regional Amateur: arranca la ilusión de ascenso para seis

Embajadores, Estudiantes, Loma Negra, Racing, Ferro y El Fortín inician una nueva edición del Torneo Regional Amateur, certamen organizado por el Consejo Federal que otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A.

Racing-Embajadores y Loma Negra-Estudiantes protagonizarán los dos cruces entre representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría que marcarán el inicio de la competencia. El Fortín visitará a Argentinos de 25 de Mayo.

Uno de los encuentros más esperados tendrá como escenario al estadio "José Buglione Martinese", donde desde las 15:30 Racing recibirá a Embajadores por la Zona 6. El clásico olavarriense que genera una gran expectativa será dirigido por Nicolás Moreno.

Por otro lado, desde las 16:00, en el estadio de la Villa Alfredo Fortabat, Loma Negra hará su presentación como local frente a Estudiantes y el árbitro del cruce será Lautaro Bessia.

El tercer representante olavarriense que tendrá acción será El Fortín que visitará a Argentinos, en un encuentro que comenzará a las 17:30 y tendrá a Gonzalo Speranza como encargado de impartir justicia.

Ferro, por su parte, mientras prepara todo para la presentación de su plantel e indumentaria, tendrá fecha libre.