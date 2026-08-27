Mauricio Peralta cumplirá 300 partidos como DT de Estudiantes

Desde aquel 11 de marzo de 2012, cuando colgó los botines y se puso el buzo de técnico, han transcurridos 299 partidos de Mauricio Peralta como DT de Estudiantes, en dos períodos. Fue en la cancha de Hinojo, donde Estudiantes superó al local 3-1, con dos goles del talentoso Víctor Brito y el restante de Cristian Fernández en contra de su valla.

“El domingo cumplo 300 partidos como técnico de Estudiantes. Me saqué los botines el domingo y el martes asumí como técnico” reveló Mauricio este miércoles, en una charla telefónica con este medio. El balance, constatado por el estadígrafo Fabián Casanella, dice que hasta hoy son 160 victorias, 74 empates y 65 derrotas.

En el momento de su cambio de rol Peralta jugaba con el primer equipo en el torneo Regional y trabajaba en divisiones inferiores con los planteles de quinta y sexta divisiones.

Al cabo de esa primera etapa estuvo dos períodos en Ferro Carril Sud, ascendió al Federal "A" con Bolivar, salió campeón en Azul con Sportivo Piazza y hace no mucho tiempo tuvo una experiencia en el ascenso español.

“Son muchos partidos, muchas historias, muchas cosas han pasado y acá estamos” confesó entre risas el coach albinegro.