Estamos a pocos días de vivir un acontecimiento histórico para el streaming: El “Cara a Cara” de Párense de Manos será en Olavarría.

El viernes 18 de septiembre se conocerán quienes serán los boxeadores de la cuarta edición del evento que se realizará a partir de las 18 en el gimnasio del Club Racing.

La presentación oficial, donde los streamers y famosos que van a pelear se ven las caras, se cruzan por primera vez frente a frente y se dicen de todo antes del evento de boxeo.

La previa sirve para calentar el clima de la pelea, mostrar el peso de cada uno y generar expectativa en el público. El show es organizado por el programa de streaming “Paren la Mano”, con la producción en conjunto de LocalStrike, Olavarría Arena y Verte.

Se trata de una jornada clave de promoción inspirada en los pesajes del boxeo profesional y de las artes marciales mixtas (MMA).

Entradas a la venta ya disponibles a través de la plataforma Ticket10.com.ar

“¿¡Están listos para lo que vamos a vivir en la Ciudad!?” expresaron los organizadores en el lanzamiento de este viernes en las redes sociales.