Triunfo "Chaira" en el Amadeo Bellingeri en otra fecha del local

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con la 14° fecha y fue con victoria para Racing.

El "Chaira" derrotó 71 a 58 a El Fortín en el Amadeo Bellingeri y sumó su 11° victoria en el ámbito doméstico. Matías Sesto fue el goleador del partido con 16 puntos.

En un duelo intenso y friccionado, los dirigidos por Matías Orlando sumaron un nuevo triunfo para seguir líder de la competencia.

Arrancó mejor el "Fortinero", pero tras una primera desventaja reaccionó la visita que se alejó y logró una decena de puntos de distancia con mucha rotación y juego rápido.

Complicando con la defensa en zona, los locales volvieron al juego, pero un mal cierre fue aprovechado por la visita para seguir en ventaja al llegar al descanso largo.

Tras el entretiempo, la "Estrellita" estableció una máxima distancia de 20 puntos que pareció sentenciar la historia, pero hubo nueva reacción en los dirigidos por Mariano Arrondo que con tres triples consecutivos puso en suspenso la definición que se volvió estática para ambos lados y termino favoreciendo al elenco racinguista.

La fecha tendrá continuidad en la jornada del viernes con partidos en Azul y La Madrid.

Síntesis El Fortín - Racing:

Estadio: Amadeo Bellingeri

Árbitros: Rincón, J. y Serantes, S.

El Fortín (58): Simón (7), Mondini (3), Navarro, J. (13), Lucini, M. (9), Leuful (10) -FI- Ciappina (0), Negretti (3), Navarro, S. (0), Lucini, V. (5), Garces (5), Funes (3), Nivas (0). DT- Mariano Arrondo

Racing (71): Sesto (16), Sandoval (11), Yaben (7), Weisbeck (5), Dieser Cataldi (3) -FI- Delgado (7), D´Alessio (2), Pietrafesa (7), Larregina (1), Santana (6), Ciuffetelli (6). DT- Matías Orlando

Parciales: 17 - 27; 32 – 49; 42 – 63 y 58 – 71