Olavarriense completó el Trail Running más prestigioso del mundo

Atleta olavarriense logró completar su travesía en los Alpes en la gran cita anual del trail running que reúne a los mejores del planeta.

El Ultra-Trail de Mont-Blanc completó su 23º edición comenzó en Chamonix, Francia con más de 9000 atletas de todo el mundo para rodear el macizo del Mont-Blanc, atravesando tres países: el anfitrión, Italia y Suiza.

Entre los mejores atletas del mundo dijo presente Alexis Maggi que, tras representar a Argentina en el Mundial Sénior participó en la distancia de 61 kilómetros y alrededor de 3.500 metros de desnivel positivo.

El olavarriense partió desde territorio suizo hacia Chamonix demorando 8:53:01 que le valieron el 22° lugar dentro de su franja etaria y a 3:22:53 del ganador de la carrera.