Prorrogan la tarifa gratuita de gas para los cuarteles de bomberos

Fuente: DIB

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) amplió el alcance de la bonificación tarifaria destinada a las entidades que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y estableció que el beneficio también alcance a los usuarios abastecidos mediante Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes.

La medida quedó formalizada a través de una resolución del organismo regulador, que modificó el alcance del concepto “Bonificación Ley 27.629”, incorporando lo dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación mediante la Resolución 134/2026.

Hasta ahora, el esquema contemplaba la bonificación total del precio del gas natural y de las tarifas correspondientes a los servicios de transporte y distribución de gas natural por redes, además de otros cargos de jurisdicción nacional, para los usuarios pertenecientes a entidades registradas en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios.

Con la nueva disposición, el beneficio se extiende específicamente a los usuarios que reciben GLP distribuido por redes, equiparando su tratamiento tarifario con el de los usuarios abastecidos con gas natural por redes.

La medida se encuadra en la Ley 27.629, sancionada en 2021, que estableció un Régimen Tarifario Especial gratuito para las entidades incorporadas al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

El régimen comprende, bajo jurisdicción nacional, los servicios públicos de provisión de energía eléctrica, gas natural por red, agua potable y desagües cloacales, telefonía fija, telefonía móvil y servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.

En materia de gas, la Resolución 252/2024 del entonces Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) había establecido que las empresas distribuidoras debían incorporar en las facturas el concepto “Bonificación Ley 27.629” para los usuarios inscriptos en el registro correspondiente.

El cambio introducido ahora surge de la Resolución 134/2026 de la Secretaría de Energía, que amplió el beneficio para incluir el GLP distribuido por redes. Esa norma también instruyó al ENReGE a adecuar el procedimiento vigente para implementar la modificación.

La resolución establece además que las licenciatarias de distribución deberán comunicar la nueva disposición a todas las subdistribuidoras que operen dentro de sus respectivas áreas licenciadas.