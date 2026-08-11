Podios en la 11° edición de “Tandil Ultra Trail”

En la jornada del último domingo, con organización de Perfil Extremo y epicentro en Villa Pinar de la Sierras, se completó la 11° edición de la “Tandil Ultra Trail” y entre un millar de atletas hubo presencias olavarrienses.

La tradicional competencia de ultradistancia por las sierras tandilenses ofreció un nuevo recorrido en las distancias competitivas de 50 km, 25 km y 12.5 km y también tuvo como novedad que sumó puntaje internacional para el UTMB Mont-Blanc.

En las inmediaciones del Valle del Picapedero, hubo tres representantes de Olavarría en los 50K y el mejor fue Alejandro San Juan que con un tiempo de 5:24:12 fue 10° en la General y 3° en su categoría.

Además, Juan Manuel Núñez y Sebastián Tissone finalizaron 5° en sus categorías en la distancia mayor.

En los 25K, Gisele Crusse con 2:29:09 fue tercera entre las Damas y 2° en categoría y también completaron el recorrido Florencia Block, Silvia Ramírez, María Barreto, Mercedes Villemur y María Pedernera.

Juan Martín Villemur con 2:49:30 y Cristian Chiramberro cruzaron el globo entre los Caballeros.

Por último, en la distancia de casi 13K, Sofía Spinola con 1:30:51 fue 3° en su categoría y Cristian Acevedo con 1:10:43 fue 4° en su categoría para ser los mejores locales.

Mónica Cataldo, Paula Schmal, Juan Green y Emiliano García también lograron también completar la distancia.