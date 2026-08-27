Continúa la obra de colocación de cañería de impulsión en Av. Alberdi

La obra de colocación de cañería de impulsión sobre avenida Alberdi avanza con la colocación de más de 600 metros tubería que se interconectarán con la infraestructura realizada durante la primera etapa para posteriormente empalmarse con la red de distribución de la ciudad dispuesta en la esquina oeste de avenida Alberdi y avenida Del Valle.

Desde el Municipio expresaron que la obra permitirá fortalecer el sistema de abastecimiento de agua y mejorar la calidad del servicio en los barrios Pickelado, Alberdi, Coronel Dorrego, Pueblo Nuevo y Acupo III.

Actualmente, los trabajos se desarrollan a la altura del cruce de avenida Alberdi y avenida Avellaneda, donde se ejecuta un nuevo tramo de la cañería que, a futuro, permitirá su conexión con pozos de extracción de agua proyectados para ese sector de Olavarría.

Los trabajos se llevan adelante con recursos provenientes del Fondo de Obras de Infraestructura (FOI), de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal 3502/11.

