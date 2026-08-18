Destacada actuación local en “El Muro” y en la “Trasla Trail”

Representantes locales compitieron de diferentes pruebas a nivel nacional y se subieron al podio.

La 1° edición de la carrera de 5 largadas de 6K de 1 hora por etapa que organizan Mercedes Echegaray, Norberto Ponce y Mariano Figueroa, contó con la participación de Gisela Ottogalli, Martín Vera, Marcelo Gallo y Héctor Grunewald.

Gisela Ottogalli y Marcelo Gallo tuvieron una actuación sobresaliente y se quedaron con el primer puesto de la clasificación general.

En tanto, Martín Vera y Héctor Grunewald completaron una excelente participación al conseguir el primer puesto en sus respectivas categorías.

Por otro lado, en la continuidad del Campeonato Argentino de Trail, Diego Díaz y Diego Ortiz participaron del estreno de la “Trasla Trail” que tuvo lugar en Las Rabonas y lograron subirse al podio.

Diego Díaz finalizó en segundo lugar con 1:19:40 y Diego Ortiz, con 1:20:02 fue tercero en la distancia de 16K. Brian Burgos fue el ganador.