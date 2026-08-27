Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: renovó con Alpine

En el transcurso de este jueves, el piloto argentino renovó su vínculo con la escudería a la que llegó como reemplazo en 2025 y seguirá en la Fórmula 1 en el 2027.

Colapinto llegó desde Williams con una cesión por cinco años, pero ese acuerdo no lo convertía automáticamente en piloto titular de Alpine.

“Continuamos el viaje. Franco Colapinto completa nuestra alineación para 2027″, detalló en redes sociales el equipo de Enstone en el inicio de la segunda parte de la temporada.

El rendimiento y resultados del argentino fueron las razones que le valieron su continuidad. Sumó puntos en seis de las 12 fechas iniciales mientras que el team galo ocupa la sexta posición en el Campeonato Mundial de Constructores a tres unidades de Racing Bulls.

“Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy establecido aquí, y ha sido aún mejor que hayamos hecho un progreso significativo este año en comparación con el pasado. Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor. Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar, y estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”, dijo el pilarense tras confirmarse la noticia.