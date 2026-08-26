La 2° “Vuelta a Azucena”, con podios locales

Organizada por el Tandil Cicles Club se corrió la 2° edición de la “Vuelta a Azucena” con más de 150 inscriptos entre los que hubo olavarrienses que se destacaron.

El epicentro de la carrera fue el predio del Club Azucena Juniors y tuvo una distancia principal de 60 kilómetros que en su recorrido “rodeó” el cerro Centinela Sur y otra de 30K donde ganó Sebastián Magariño.

El olavarriense demoró 1 hora, 4 minutos y 52 segundos en completar el circuito. Además, Alberto Abrigo con 1:17:51 ganó en Máster E y completaron la nómina local en la Promocional, Lucas Arce y Álvaro Campomenosi.

En la categoría principal, donde se impuso el tandilense Francisco Cansina con 1h33m50s, hubo primer lugar del podio en Máster B para Ricardo García con 1:39:02, para Pablo Mendía en Máster C1 donde fue 5°, Walter Campomenosi que fue 2° en Máster D2 y Diego Aguer que fue 4° en Máster A.

Facundo Leonardo fue 6° en categoría Élite, Martín Andreu, Esteban Juárez, Nelson García, Mariano Marques, Diego Soroeta, Pablo Magariño y Ramón Benítez también finalizaron los 60 kilómetros.

Fuente y foto: Código Aventura