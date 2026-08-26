Torneo Regional Amateur: Moreno y Bessia, los árbitros para el debut

El Consejo Federal confirmó día, horas y árbitros para el estreno de la competencia que otorga ascensos al Torneo Federal A y cuenta con la participación de seis equipos de Olavarría.

Durante la jornada inaugural, habrá duelo de olavarrienses en dos escenarios, ternas locales en el Buglione Martinese y en Villa Alfredo Fortabat y la presentación de un único representante fuera del Partido.

Racing será anfitrión de Embajadores desde las 16:00 del próximo domingo con el arbitraje de Nicolás Moreno que estará acompañado por Jerónimo Navas y Alejandro Scipioni.

Por otro lado, completando el Grupo 7, Loma Negra y Estudiantes jugarán en el renovado club “Celeste” desde las 16:00. Lautaro Bessia será el árbitro principal y lo acompañarán en las líneas, Emiliano Peralta y Florencia Salguero.

El Fortín, por su parte, enfrentará a Argentinos de 25 de Mayo desde las 17:30 de la jornada dominical. Gonzalo Speranza con Matías Ledema y Julia Cáceres dirigirán las acciones.

Ferro tendrá fecha libre y sigue su preparación para el debut.

Además, también se confirmó que Club Ciudad de Olavarría recibirá a Villa Mitre desde las 14:00 del sábado y dirigirán Ariel Suárez con Raúl Zabala y Lucas Barreto.