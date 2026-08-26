Apuntaron con un arma de fuego y robaron una moto

El hecho ocurrió el viernes 21 de agosto, alrededor de las 22 horas, cuando un vecino fue interceptado por dos hombres que circulaban en una motocicleta. Según denunció, los sujetos lo amenazaron exhibiendo un arma de fuego y le robaron su motovehículo de 110 cc.

A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Segunda de Olavarría, junto con personal de la Sub DDI local, llevaron adelante tareas investigativas que permitieron establecer quiénes serían los autores del robo.

Con intervención de la UFI N° 4, a cargo de la Dra. Paula Serrano, se realizó un allanamiento en un domicilio del barrio Acupo.

El procedimiento tuvo resultado positivo y permitió recuperar la motocicleta sustraída, que fue secuestrada y posteriormente reconocida como propiedad del denunciante.

Por el hecho, dos jóvenes de 22 y 21 años fueron imputados y notificados del contenido del artículo 60 del Código Procesal Penal. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, en una causa caratulada como “Robo agravado por el uso de arma de fuego”.