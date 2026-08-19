Torneo Regional Amateur: los olavarrienses, en tres zonas

Quedaron confirmadas las zonas y el fixture del Torneo Regional Amateur y los seis representantes locales conocen su camino en búsqueda del ascenso.

El Consejo Federal oficializó el fixture de la Región Pampeana Sur que iniciará la competencia por los ascensos al Torneo Federal A el último fin de semana de agosto.

Los seis representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría quedaron distribuidos en tres zonas. El Grupo 7 será de cuatro equipos, mientras que los Grupos 3 y 5 estarán integrados por tres clubes.

En la Zona de cuatro integrantes estarán Loma Negra, El Fortín y Estudiantes, además de Argentinos de 25 de Mayo.

Racing y Embajadores compartirán el Grupo 6 que también tendrá a Balonpié de Bolívar y en el Grupo 3 estará conformado por Ferro, Huracán de Ingeniero White y Sarmiento de Pigüé.

El fixture:

Zona 3:

Fecha 1 (Domingo 30/08/2026)

Huracán vs. Sarmiento Pigüé

Libre: Ferro

Fecha 2 (Domingo 06/09/2026)

Ferro vs. Huracán

Libre: Sarmiento Pigüé

Fecha 3 (Domingo 13/09/2026)

Sarmiento Pigüé vs. Ferro

Libre: Huracán

Fecha 4 (Domingo 20/09/2026)

Sarmiento Pigüé vs. Huracán

Libre: Ferro

Fecha 5 (Domingo 27/09/2026)

Huracán vs. Ferro

Libre: Sarmiento Pigüé

Fecha 6 (Domingo 04/10/2026)

Ferro vs. Sarmiento Pigüé

Libre: Huracán

Zona 6:

Fecha 1 (Domingo 30/08/2026)

Racing vs. Embajadores

Libre: Balompié

Fecha 2 (Domingo 06/09/2026)

Balompié vs. Racing

Libre: Embajadores

Fecha 3 (Domingo 13/09/2026)

Embajadores vs. Balompié

Libre: Racing

Fecha 4 (Domingo 20/09/2026)

Embajadores vs. Racing

Libre: Balompié

Fecha 5 (Domingo 27/09/2026)

Racing vs. Balompié

Libre: Embajadores

Fecha 6 (Domingo 04/10/2026)

Balompié vs. Embajadores

Libre: Racing

Zona 7:

Fecha 1 (Domingo 30/08/2026)

Argentinos vs. El Fortín

Loma Negra vs. Estudiantes

Fecha 2 (Domingo 06/09/2026)

Estudiantes vs. Argentinos

El Fortín vs. Loma Negra

Fecha 3 (Domingo 13/09/2026)

Argentinos vs. Loma Negra

Estudiantes vs. El Fortín

Fecha 4 (Domingo 20/09/2026)

El Fortín vs. Argentinos

Estudiantes vs. Loma Negra

Fecha 5 (Domingo 27/09/2026)

Argentinos vs. Estudiantes

Loma Negra vs. El Fortín

Fecha 6 (Domingo 04/10/2026)

Loma Negra vs. Argentinos

El Fortín vs. Estudiantes