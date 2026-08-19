Torneo Regional Amateur: los olavarrienses, en tres zonas

Quedaron confirmadas las zonas y el fixture del Torneo Regional Amateur y los seis representantes locales conocen su camino en búsqueda del ascenso.
El Consejo Federal oficializó el fixture de la Región Pampeana Sur que iniciará la competencia por los ascensos al Torneo Federal A el último fin de semana de agosto.
Los seis representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría quedaron distribuidos en tres zonas. El Grupo 7 será de cuatro equipos, mientras que los Grupos 3 y 5 estarán integrados por tres clubes.
En la Zona de cuatro integrantes estarán Loma Negra, El Fortín y Estudiantes, además de Argentinos de 25 de Mayo.
Racing y Embajadores compartirán el Grupo 6 que también tendrá a Balonpié de Bolívar y en el Grupo 3 estará conformado por Ferro, Huracán de Ingeniero White y Sarmiento de Pigüé.
El fixture:
Zona 3:
Fecha 1 (Domingo 30/08/2026)
Huracán vs. Sarmiento Pigüé
Libre: Ferro
Fecha 2 (Domingo 06/09/2026)
Ferro vs. Huracán
Libre: Sarmiento Pigüé
Fecha 3 (Domingo 13/09/2026)
Sarmiento Pigüé vs. Ferro
Libre: Huracán
Fecha 4 (Domingo 20/09/2026)
Sarmiento Pigüé vs. Huracán
Libre: Ferro
Fecha 5 (Domingo 27/09/2026)
Huracán vs. Ferro
Libre: Sarmiento Pigüé
Fecha 6 (Domingo 04/10/2026)
Ferro vs. Sarmiento Pigüé
Libre: Huracán
Zona 6:
Fecha 1 (Domingo 30/08/2026)
Racing vs. Embajadores
Libre: Balompié
Fecha 2 (Domingo 06/09/2026)
Balompié vs. Racing
Libre: Embajadores
Fecha 3 (Domingo 13/09/2026)
Embajadores vs. Balompié
Libre: Racing
Fecha 4 (Domingo 20/09/2026)
Embajadores vs. Racing
Libre: Balompié
Fecha 5 (Domingo 27/09/2026)
Racing vs. Balompié
Libre: Embajadores
Fecha 6 (Domingo 04/10/2026)
Balompié vs. Embajadores
Libre: Racing
Zona 7:
Fecha 1 (Domingo 30/08/2026)
Argentinos vs. El Fortín
Loma Negra vs. Estudiantes
Fecha 2 (Domingo 06/09/2026)
Estudiantes vs. Argentinos
El Fortín vs. Loma Negra
Fecha 3 (Domingo 13/09/2026)
Argentinos vs. Loma Negra
Estudiantes vs. El Fortín
Fecha 4 (Domingo 20/09/2026)
El Fortín vs. Argentinos
Estudiantes vs. Loma Negra
Fecha 5 (Domingo 27/09/2026)
Argentinos vs. Estudiantes
Loma Negra vs. El Fortín
Fecha 6 (Domingo 04/10/2026)
Loma Negra vs. Argentinos
El Fortín vs. Estudiantes