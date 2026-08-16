“Volví por el amor que me genera Racing”

Después de varios días de conversaciones, la historia tuvo un final feliz. Pablo Mujica volvió a Racing y ya forma parte del plantel que se prepara para afrontar un nuevo Torneo Regional Federal Amateur.

El volante zurdo tuvo su primer entrenamiento y, con la tranquilidad de haber regresado a la ciudad, explicó los motivos que lo llevaron a dejar Villa Mitre y el esfuerzo que realizó la entidad chaira para concretar su regreso.

“Sí, la verdad que fue difícil irme de Villa Mitre. Fue más que nada porque no la estaba pasando bien en lo personal, por situaciones familiares y otros temas que me hicieron perder un poco la confianza y la autoestima. Había perdido las ganas de competir y quería estar bien con los míos y con mi familia”, explicó Mujica al referirse a una decisión que, según reconoció, no fue sencilla.

El futbolista todavía tenía un año más de contrato con el conjunto bahiense, pero entendió que lo más importante en ese momento era priorizar su bienestar.

“Desde el club no querían saber nada con que me vaya, tenía un año más de contrato, pero les dije que no la estaba pasando bien, que quería estar con mi familia, estar tranquilo y feliz”, relató.

En ese contexto apareció Racing. El club tomó conocimiento de la situación personal que atravesaba el jugador y comenzó a trabajar para posibilitar su regreso.

“De esta situación se enteró Racing, que no sabía lo que me estaba pasando y obviamente yo le debo todo a Racing. Desde que Mario (Giacomaso) se enteró, empezó a interiorizarse y a moverse muchísimo en el tema y ayudó para la salida, porque Villa Mitre no quería saber nada y lo único que permitía la salida era algo económico. Mario hizo un esfuerzo muy grande para que yo pueda volver”, contó.

Por eso, una vez concretado el regreso, la satisfacción es doble. Mujica vuelve a ponerse la camiseta de Racing y, además, lo hace en una situación personal diferente. “Ahora estoy de vuelta en Racing, muy feliz y con muchas ganas”, aseguró.

Mujica también hizo un balance de su etapa en Villa Mitre, donde tuvo un muy buen rendimiento y llegó a convertirse en uno de los futbolistas destacados del equipo.

“Creo que fue un año muy bueno. Pude salir goleador en el primer año y tuve un segundo año que arranqué muy bien, pero después estas situaciones influyeron y claramente no estaba en mi nivel”, señaló.

Más allá de la decisión de regresar a Olavarría, el futbolista dejó en claro que se lleva buenos recuerdos de su paso por Bahía Blanca y, especialmente, el cariño de muchas personas.

“Me dolió irme así, porque tengo amigos, gente que quiero mucho y dirigentes que aprecio mucho. La gente siempre se portó muy bien conmigo y me mostró su cariño. Algunos se sorprendían y me preguntaban por qué me iba, les contaba la situación y lo entendieron. Hasta el día de hoy me mandan mensajes”, contó.

Con la cabeza puesta nuevamente en Racing, Mujica se encontró con un plantel que mantiene buena parte de la base de los últimos años y que además sumó nombres importantes como Quimey Marín, Nadir Hadad y Mateo Gómez Navarro.

Para el volante, justamente ese sentido de pertenencia es uno de los grandes secretos que tuvo el club para ser protagonista en los últimos Regionales.

“Me tocó estar en los últimos cuatro Regionales, si no me equivoco. Llegamos muchas veces a instancias finales y nunca nos pusimos el cartel de nada. Creo que en muchos Regionales tuvimos grandes jugadores, pero siempre lo que nos llevó a esas instancias fue el amor por el club, por la camiseta y el sentido de pertenencia”, sostuvo.

En ese sentido, Mujica resaltó que gran parte del actual plantel conoce profundamente lo que significa vestir la camiseta chaira.

“Hoy todos los chicos son de acá. El único de afuera es Seba Álvarez, que entendió lo que es Racing. Siempre digo: el que llega a Racing no se quiere ir, por más que le ofrezcan otra categoría o lo que sea. Algo tiene Racing”, afirmó.

Y allí apareció una frase que resume el motivo principal de su regreso: “Volví por el amor que te genera Racing. No solo en la cancha, sino en la calle, en todos lados”.

A eso le sumó el conocimiento que tiene del grupo y la buena recepción de los nuevos integrantes. “Además, por el grupo que conozco bien. Llegaron chicos muy buenos, como Quimey (Marín) y Mateo (Gómez Navarro). Todos los que vinieron son muy buenos y se van a incorporar muy bien. Ya los vi muy bien en el grupo y eso es lo importante”, destacó.

Uno de los aspectos que también genera satisfacción en Mujica es que, después de su regreso, su pase pasó a pertenecer definitivamente a Racing.

“Hicieron un gran sacrificio y ahora mi pase pertenece a Racing. Eso también me pone contento porque no tengo que ir de un club al otro. Estoy tranquilo en el lugar donde quiero estar”, expresó.

De esta manera, el volante inicia una nueva etapa con la tranquilidad de saber que su futuro deportivo está ligado al club con el que mantiene una fuerte identificación.

En esta nueva experiencia en Racing, Mujica tendrá como entrenador a Carlos Tavare, a quien conoce desde hace muchos años. Ambos compartieron cancha durante su etapa como futbolistas en Estudiantes y ahora comenzarán una relación diferente.

“A Carlitos lo conozco de la época de jugadores. Jugamos juntos en Estudiantes, yo lo asistía y él hacía goles”, recordó entre risas.

Si bien recién tuvo una primera práctica bajo sus órdenes, la impresión inicial fue positiva. “La verdad que como técnico lo tuve una sola práctica y me gustó el entrenamiento que tuvimos. Obviamente no es lo mismo ser técnico que compañero. Es una gran persona y de a poco lo voy a ir conociendo como técnico”, explicó.

Además, valoró las referencias que recibió de sus nuevos compañeros: “Los chicos me hablaron muy bien, que se trabaja muy bien y que hay mucha comunicación entre el técnico y el jugador”.

Mujica vuelve a Racing con un objetivo que no necesita demasiadas explicaciones. Después de varios años de protagonismo y de quedarse cerca en distintas oportunidades, el sueño continúa siendo el mismo.

“Ascender con Racing”, respondió sin dudar cuando fue consultado por su gran objetivo. Y amplió: “Este grupo hace cuatro o cinco años que viene trabajando juntos y soñamos con eso. Se intentará mil veces y siempre con las mismas ganas. Estuvimos cerca el año pasado y seguiremos trabajando por ese objetivo que toda la banda chaira quiere”.

Con su regreso ya concretado, Pablo Mujica vuelve a ponerse la camiseta de Racing. Lo hace por motivos personales, por el cariño hacia la institución y también por una ilusión que permanece intacta: volver a intentar, una vez más, cumplir el gran sueño del ascenso.