Básquet Formativo: muchísima actividad para el Torneo Anual

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas tuvo mucha actividad en los gimnasios de la Ciudad.

Con muchísimos partidos prosiguió el segundo semestre del año para las inferiores masculinas que completaron fechas en las dos Zonas y en U21 hubo tres cotejos.

Los resultados:

Racing (O) vs. Estudiantes Negro:

Mini: 23 - 49

U13: 47 - 80

U15: 41 - 54

U17: 32 - 51

Chacarita vs. Pueblo Nuevo:

Mini: 20 – 00

U15: 82 – 30

San Martín vs Racing (L):

Mini: 38 – 50

U13: 39 – 78

U15: 32 – 117

U17: 35 – 109

El Fortín vs. Sport Club Trinitarios:

Mini: 23 – 50

U13: 31 – 50

U15: 43 – 76

U17: 81 – 71

Estudiantes Blanco vs. Comercio:

U13: 39 – 31

U15: 27 – 56

U17: 49 – 38

Ferro vs. Deportivo Argentino:

U13: 20 – 00

U15: 78 – 29

U17: 66 – 58

Jorge Newbery vs. Las Flores Básquet:

Mini: 39 – 64

U13: 72 – 29

U15: 33 – 38

Estudiantes Blanco vs. Jorge Newbery:

U13: 28 – 64

U15: 23 – 66

U17: 41 – 46

Mariano Moreno vs. Deportivo Argentino:

U15: 11 – 45

U17: 42 – 52

Mariano Moreno vs. Racing (O) Blanco:

Mini: 00 – 20

U17: 39 – 57

U21:

Chacarita 79 – 64 Comercio

San Martín 58 – 48 Pueblo Nuevo

Estudiantes 54 – 68 Racing (O)