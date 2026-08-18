Copa Argentina: el “Lobo” fue eliminado en los penales

El certamen más federal del fútbol argentino tuvo acción este martes con un nuevo duelo de Octavos de Final y fue con derrota para Gimnasia y Esgrima.

El “Lobo” cayó por penales ante Deportivo Riestra luego del 1 a 1 en el tiempo regular en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello y quedó eliminado de la Copa Argentina.

El equipo platense tuvo una floja primera mitad, reaccionó en el complemento y terminó perdiendo 4 a 2 en la definición por penales.

Lucas Janson ingresó en el complemento en el “Tripero” y convirtió su penal, el segundo de la serie, pero la clasificación a los Cuartos de Final de la Copa Argentina terminó siendo para Deportivo Riestra.