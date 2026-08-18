Este miércoles nueva edición de “barrio por barrio”

Continúa en Olavarría el despliegue del Programa Barrio por Barrio, el dispositivo de abordaje integral y territorial que recorre distintos puntos de todo el Partido, acercando servicios y la gestión de trámites que son llevados a cabo desde la comuna.





En ese marco, se recuerda que este miércoles 19 de agosto se llevará a cabo una nueva edición que tendrá como punto de encuentro y atención la plaza del Barrio Bancario I, ubicada sobre avenida Urquiza y Mazucchi.





Será desde las 10 horas, con un operativo “puerta a puerta” que incluirá no solo el citado barrio, sino también Nicolás Avellaneda, ARA San Juan y Urquiza Sur.