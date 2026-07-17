Copa Argentina: Salle fue titular en la eliminación de Sarmiento

El certamen más federal del fútbol argentino tuvo acción en Rosario y fue con derrota para Sarmiento que tuvo, entre sus titulares a Santiago Salle.

El “Verde” perdió 2 a 0 ante Boca Juniors en el “Marcelo Bielsa” y quedó eliminado en la instancia de Dieciseisavos de Final de la Copa Argentina.

En lo que fue el primer partido oficial del segundo semestre, el equipo de Junín cayó ante el “Xeneize” que tuvo el primer partido del “Vasco” Arruabarrena como DT.

Alan Velasco y Leonel Flores anotaron, en el segundo tiempo, en el conjunto ganador, mientras que Sarmiento tuvo a Santiago Salle completando los 90´.