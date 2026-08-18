ACOP: las categorías Impares completaron una nueva fecha

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel completó una nueva fecha en los diferentes complejos y fue con cuatro categorías Impares en acción.

En Quinta Caballeros, el triunfo fue para Leandro Nievas y Marcos Rodríguez que vencieron por 1/6, 6/3 y 6/4 a Alejandro Weimann y Martín Benedetto.

Juan Sebastián Vigo y Jonatan Nieves se consagraron campeones en Caballeros Séptima tras derrotar en la Final a Edilio Bulant y Pedro Javier Patronelli por 6/7, 6/4 y 7/6.

Por el lado de las Damas, en Quinta, el primer lugar del podio fue para Fátima Galán y Lorena Trumpio que derrotaron a Florencia Gainza y María Elisa Gainza por 6/3 y 6/1.

Además, en Séptima Damas, Micaela Benedetto y Luciana Montero vencieron por 6/4 y 6/1 a Guadalupe Vales y Gabriela Alejandra Cangemi y se quedaron con el título.

Fuente: Prensa ACOP