Olavarría registró 310 siniestros viales en los últimos tres meses





En Olavarría, durante los primeros siete meses del año se registraron, en promedio, más de tres siniestros viales por día. El período acumuló 635 hechos, con una marcada diferencia entre los distintos meses: junio alcanzó el máximo, con 113 registros, mientras que febrero tuvo el menor número, con 70.

Los datos surgen del tablero estadístico del Observatorio Vial Municipal, elaborado a partir de registros del 911, Vecinos en Red y la Línea Municipal 147. La información fue presentada durante la reunión de la mesa de trabajo y diálogo del organismo y corresponde al período comprendido entre enero y julio de 2026.

635 siniestros entre enero y julio

Los datos presentados permiten observar el comportamiento de la siniestralidad vial durante los primeros siete meses del año. Entre enero y julio se registraron 635 siniestros en el Partido de Olavarría.

Junio fue el mes con mayor cantidad de casos, con 113, mientras que enero registró 72, febrero 70, marzo 100, abril 83, mayo 102 y julio 95.

De esta manera, el promedio durante estos siete meses fue de aproximadamente 91 siniestros por mes.

Julio mostró una disminución respecto del mes anterior: registró 18 casos menos que junio, aunque se mantuvo por encima de los registros de enero y febrero.

Si se observa la evolución mensual, junio fue el mes con mayor cantidad de siniestros del período enero-julio, mientras que febrero tuvo el menor registro.

Los días y horarios con más hechos

El tablero estadístico del Observatorio Vial también permite conocer cómo se distribuyen los siniestros de acuerdo con el día de la semana y el momento en que ocurren.

Dentro de los registros correspondientes a 2026, los viernes son los días con mayor cantidad de siniestros, con 121 casos. Luego aparecen los jueves, con 96; los lunes, con 92; los martes, con 90; los miércoles, con 81; los domingos, con 79; y los sábados, con 76.

En cuanto a las franjas horarias, la tarde es el momento del día que concentra más registros, con 224 casos. Le sigue la tarde-noche, con 180, mientras que durante la mañana se contabilizan 176. La noche reúne 55 hechos.

El tablero considera como mañana el período comprendido entre las 6 y las 12 horas; tarde, de 12 a 18; tarde-noche, de 18 a 0; y noche, de 0 a 6 horas.

El cruce entre día y horario muestra que los viernes por la tarde concentran la mayor cantidad de registros, con 49 siniestros. Le siguen los martes por la tarde, con 43 casos, y los viernes durante la tarde-noche, con 37.

Autos y motos, los vehículos más involucrados

Otro de los indicadores permite conocer qué tipos de vehículos aparecen con mayor frecuencia en los siniestros.

Sobre un total de 2.994 registros de vehículos contemplados en el tablero, los autos ocupan el primer lugar, con 1.456 casos. En segundo lugar aparecen las motos, con 771, mientras que las camionetas y utilitarios suman 391 registros.

También se contabilizan 281 bicicletas, 62 vehículos de transporte de carga y 23 vehículos de transporte de pasajeros. En menor medida aparecen seis registros correspondientes a maquinaria, tres vehículos de movilidad personal y un caso de tracción a sangre.

Cabe aclarar que este indicador corresponde al universo de registros de vehículos contemplado en el tablero, por lo que un mismo siniestro puede involucrar a más de un vehículo.

Las colisiones entre vehículos, el principal tipo de siniestro

En cuanto a la modalidad de los hechos, las colisiones entre vehículos son ampliamente predominantes, con 2.404 registros.

Muy por detrás aparecen las caídas de vehículo, con 203 casos, y los choques contra objeto fijo, con 153. El tablero también registra 65 atropellos a peatones, 63 despistes, 32 vuelcos, 20 atropellos de animales y 32 hechos clasificados como “otros”.

Estos números muestran que las colisiones entre vehículos constituyen, por amplio margen, el principal tipo de siniestro dentro del universo analizado.

Al igual que ocurre con el indicador de vehículos involucrados, estos datos corresponden al universo de registros contemplado actualmente por el tablero y no deben interpretarse como una distribución exclusiva de los 635 siniestros registrados durante enero-julio.

Infraestructura, educación y tecnología

Durante el encuentro del Observatorio Vial, que se realizó la semana pasada, Quintas también repasó las acciones desarrolladas desde el Municipio en materia de seguridad vial.

Entre ellas mencionó los trabajos de infraestructura inclusiva y demarcación, como las intervenciones destinadas a generar espacios reservados para personas con movilidad reducida y las tareas realizadas en inmediaciones de establecimientos educativos y edificios públicos.

También se destacaron las jornadas y propuestas de educación y concientización vial destinadas a la comunidad, junto con las inversiones y tareas de mantenimiento orientadas a incorporar tecnología para el control y la fiscalización del tránsito.

Por último, se pusieron en valor las intervenciones realizadas en las distintas ediciones del programa municipal itinerante Barrio por Barrio.

La información recopilada por el Observatorio Vial busca consolidarse como una herramienta para conocer con mayor precisión la dinámica de la siniestralidad en Olavarría, detectar tendencias y orientar acciones de prevención, control y planificación de políticas públicas en materia de seguridad vial.