Olavarría se lució en el Nacional de Menores de Pádel

Representantes de diferentes escuelitas de pádel de la Asociación Civil Olavarriense de Pádel compitieron en La Plata de un certamen nacional y lograron destacadísimos resultados.

El representativo de la Región 1 de la provincia de Buenos Aires estuvo integrado por jugadores y jugadoras de Olavarría, Azul, Bolívar, Monte Grande, Banfield y Lobos que enfrentaron a delegaciones de distintas provincias y lograron el segundo lugar de la clasificación general. Entre Ríos se quedó con el primer puesto con 59 puntos.

Entre los principales resultados, se destacó el título conseguido por las hermanas Francina y Pierina Nagel, campeonas en Séptima categoría femenina y los subcampeonatos de Sara Irazábal y Martina Bardi Nica en Juveniles Femenino Quinta; Milo Leal y Joaquín Bianchini en Precadetes Séptima Sub12 y Simón Bruni y Mateo Mañero, en Sub10 categoría Infantil.

Además, en representación de ACOP hubo títulos para Joaquín Molina y Alejo Hasain (Banfield/Monte Grande) en Cadete Sexta Sub14 y Eliseo Minvielle y Benjamín Ortiz de Azul en Cadete Séptima Sub14.

Las parejas conformadas por Victoria Buey y Brittany Barzola; Francisco Buey y Nahuel Bianchini; Seba Guarrochena y Mateo Gómez y Ángel y García Simón llegaron hasta Semifinales y en Cuartos cayeron Luka Melivilu y Santino Ramallo; Joaquín Del Zotto y Alejo Fernández y Benjamín Herrera y Simón Bucciarelli.

Por último, también participaron Amadeo Albanese y Stefani Borelli, en Cadete Sexta Sub14; Juan Martín Liompart y Benjamín Silverii en Escuelita D2 y Oliver Blua y Tiago Rodríguez en Juveniles Séptima.

Fuente: prensa ACOP