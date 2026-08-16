Fútbol Local

Arrancó la fecha del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

En la jornada del domingo dio comienzo una nueva fecha del Torneo Oficial “Juan Domingo Marinangeli” para la Primera División y fue con mayoría de victorias visitantes.

Domingo, 16 de agosto de 2026 a las 18:21
Fotos: Claudia Begunza // Andrés Arouxet

Por Redacción

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría dio comienzo con la 2° fecha y fue con la disputa de cinco partidos en Primera División.

 

 

La programación inició con el empate de Colonias y Cerros en la presentación de su nuevo DT, y luego hubo festejos en condición de visitantes para Ferro, Embajadores y El Fortín.

 

 

Loma Negra, que sumó su segundo triunfo, ganó en Villa Alfredo Fortabat.

Los resultados:

Colonias y Cerros 0 – 0 Espigas 
Municipales 0 – 2 (Ramón Sánchez, Thiago Andreu) Ferro 
Loma Negra 2 (Gonzalo Trepichio, Claudio Giménez) – 1 (Agustín Camplone) Sierra Chica 
San Martín 0 – 1 (Federico Sacher) Embajadores 
Hinojo 0 – 1 (Santiago Gómez) El Fortín 
Lunes:
15:00 hs.: Racing – Estudiantes (Julián Figueroa) 

 

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