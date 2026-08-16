Arrancó la fecha del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría dio comienzo con la 2° fecha y fue con la disputa de cinco partidos en Primera División.

La programación inició con el empate de Colonias y Cerros en la presentación de su nuevo DT, y luego hubo festejos en condición de visitantes para Ferro, Embajadores y El Fortín.

Loma Negra, que sumó su segundo triunfo, ganó en Villa Alfredo Fortabat.

Los resultados:

Colonias y Cerros 0 – 0 Espigas

Municipales 0 – 2 (Ramón Sánchez, Thiago Andreu) Ferro

Loma Negra 2 (Gonzalo Trepichio, Claudio Giménez) – 1 (Agustín Camplone) Sierra Chica

San Martín 0 – 1 (Federico Sacher) Embajadores

Hinojo 0 – 1 (Santiago Gómez) El Fortín

Lunes:

15:00 hs.: Racing – Estudiantes (Julián Figueroa)