Arrancó la fecha del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría dio comienzo con la 2° fecha y fue con la disputa de cinco partidos en Primera División.
La programación inició con el empate de Colonias y Cerros en la presentación de su nuevo DT, y luego hubo festejos en condición de visitantes para Ferro, Embajadores y El Fortín.
Loma Negra, que sumó su segundo triunfo, ganó en Villa Alfredo Fortabat.
Los resultados:
Colonias y Cerros 0 – 0 Espigas
Municipales 0 – 2 (Ramón Sánchez, Thiago Andreu) Ferro
Loma Negra 2 (Gonzalo Trepichio, Claudio Giménez) – 1 (Agustín Camplone) Sierra Chica
San Martín 0 – 1 (Federico Sacher) Embajadores
Hinojo 0 – 1 (Santiago Gómez) El Fortín
Lunes:
15:00 hs.: Racing – Estudiantes (Julián Figueroa)