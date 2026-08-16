Ferro ganó en el “Tano Stuppia” y volvió a festejar en el Torneo Oficial

En el “Tano Stuppia”, Ferro derrotó a Municipales y continúa con puntaje perfecto en el certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

El “Carbonero” derrotó 2 a 0 a Municipales en condición de visitante y sumó su segundo triunfo seguido en la competencia doméstica. Ramón Sánchez de penal en el primer tiempo y Thiago Andreu en la segunda parte anotaron los goles.

En un discreto partido, Ferro supo aprovechar de las pocas situaciones que creó y con un gol en cada tiempo sigue con su andar perfecto en el certamen homenaje al “Toro” Marinangeli.

Fue el que más intentó, pero no desesperó el equipo dirigido por Rubén Istillarte y fue recién a los 31´ que logró la apertura del marcador con un penal que Ramón Sánchez cambió por gol.

Con varias caras nuevas y acomodándose a la idea del DT, pudo aumentar a los 35´ con remates de Sánchez y Andreu que defensores de Municipales despejaron en el área.

Tras el descanso largo, Thiago Andreu aprovechó un pelotazo largo de Molina y definió contra un palo cuando apenas iban 2´ de la complementaria.

Con los dos goles en contra y con la expulsión de Rubio consumada, los dirigidos por Matías Velázquez mejoraron en intensión y comenzaron a ganar metros, sin embargo, carecieron de peso ofensivo y la idea de la igualdad quedó muy lejana para el representativo del Sindicato.

Terminó siendo victoria “Carbonera” que suma 6 de 6 y es líder del Torneo Oficial mientras no deja de lado el inminente inicio del Torneo Regional Amateur donde buscará ser uno de los protagonistas.



Síntesis Municipales – Ferro:

Estadio: Tano Stuppia

Árbitro: Agustina Loos

Municipales (0): Gonzalo Bahl, Oliveto (J. Arata), Andrés Ilekis, Nahuel Pintos (E. Pica), Lautaro Pintos (L. Toledo); Mateo Vitale; Alexander Rubio, Franco Janson.; Enzo Janson (S. Alonso); Iván Leal, Iván Giménez (L. Sayago). DT- Matías Velázquez

Ferro (2): Nicolás Garay; Facundo Soto, Alan Benítez, Gastón Borda, Juan Suárez; Juan Álvarez (S. González), Mathias Boungiorno, Ramón Sánchez (E. Sbardolini), Miqueas Molina (J. Otazo); Gabriel Rivas (L. Montero), Thiago Andreu (R. Galotti). DT- Rubén Istillarte

Amonestados: Pintos, N., Pintos, L. (STMO); Bpungiorno (FCFCS)

Expulsados: Rubio (STMO)

Goles: 31´ PT Ramón Sánchez (FCFCS) y 2´ ST Thiago Andreu (FCFCS)