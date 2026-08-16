El empleo privado volvió a caer y se perdieron 110 mil puestos en un año

El empleo privado registrado volvió a caer durante mayo y en los últimos doce meses se perdieron alrededor de 110 mil puestos de trabajo, de acuerdo con los últimos datos difundidos por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Según la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en mayo se contabilizaron 12.785.600 trabajadores registrados del sector privado, frente a los 12.797.600 de abril. La diferencia representa una reducción cercana a los 12 mil puestos en apenas un mes.

La baja mensual fue del 0,1% y significó el tercer retroceso consecutivo. En marzo, el empleo había descendido 0,2%, mientras que durante abril la contracción había alcanzado el 0,3%.

El deterioro estuvo concentrado principalmente en los trabajadores asalariados y los autónomos. En particular, el empleo asalariado privado mantiene una tendencia negativa que ya acumula doce meses consecutivos.