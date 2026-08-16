Incendio

Incendio en una vivienda: una menor fue hospitalizada

Una niña debió ser trasladada al Hospital Municipal como consecuencia de la inhalación de humo. El fuego afectó el cielorraso y fue controlado rápidamente por Bomberos Voluntarios. Hace tres años, el mismo inmueble había sufrido un incendio de importantes dimensiones.

Domingo, 16 de agosto de 2026 a las 10:25

Por Redacción

Un incendio se registró durante la mañana de este domingo en una vivienda ubicada sobre Sargento Cabral al 5900. Por causas que se desconocen y son materia de investigación, el fuego afectó el cielorraso del inmueble.


Una dotación de Bomberos Voluntarios de Olavarría acudió al lugar y logró controlar rápidamente las llamas.


Como consecuencia de la presencia de humo en el interior de la vivienda, una menor debió ser trasladada al Hospital Municipal para recibir atención médica.
Cabe señalar que hace tres años esa misma vivienda había sufrido un voraz incendio que provocó importantes daños en el inmueble.
 

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