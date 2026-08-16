Incendio en una vivienda: una menor fue hospitalizada

Un incendio se registró durante la mañana de este domingo en una vivienda ubicada sobre Sargento Cabral al 5900. Por causas que se desconocen y son materia de investigación, el fuego afectó el cielorraso del inmueble.



Una dotación de Bomberos Voluntarios de Olavarría acudió al lugar y logró controlar rápidamente las llamas.



Como consecuencia de la presencia de humo en el interior de la vivienda, una menor debió ser trasladada al Hospital Municipal para recibir atención médica.

Cabe señalar que hace tres años esa misma vivienda había sufrido un voraz incendio que provocó importantes daños en el inmueble.

