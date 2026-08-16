Más horas de deporte y recreación en Hinojo y Sierra Chica

Los playones deportivos de Hinojo y Sierra Chica ya cuentan con iluminación LED, una medida que permite ampliar el uso de estos espacios de recreación que recientemente fueron construidos e inaugurados desde el Municipio. El intendente Maximiliano Wesner visitó las mencionadas localidades, se reunió con sus respectivos delegados y pudo ver cómo ya son utilizados por la comunidad durante todo el día y la noche.

El jefe comunal destacó que la incorporación de iluminación forma parte de una política que busca generar y poner en valor espacios públicos de destinados al encuentro, la recreación y la práctica deportiva, garantizando especialmente el derecho al juego y al disfrute de los más chicos.

En este sentido, añadió, poder contar con espacios adecuados, accesibles y seguros resulta fundamental para que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar actividades recreativas y deportivas, compartir con sus pares y disfrutar del tiempo libre en entornos cuidados.

Ambos playones fueron construidos de manera análoga. Tienen una extensión de 19 x 32 metros de hormigón armado, dotados de aros de básquet con arcos de futbol en sus bases, además de la correspondiente demarcación de las canchas para la práctica de cada una de esas disciplinas.

En el caso de Sierra Chica, se encuentra ubicado en pleno corazón del barrio Plan Federal, un punto donde también concluyeron recientemente los trabajos para la extensión de la red de alumbrado público, dado que en ese sector de la localidad también están ubicados los lotes incluidos en el Programa Municipal de Lotes Con Servicios.

En Hinojo, el playón se encuentra en el tradicional Parque Mitre y fue inaugurado a inicios del corriente año en el marco del aniversario de la localidad.

Los playones deportivos de ambas localidades fueron proyectados como espacios de encuentro para toda la comunidad. La instalación de iluminación LED permite extender las posibilidades de uso, favoreciendo que vecinos y vecinas puedan apropiarse de estos lugares y disfrutarlos también durante toda la jornada.

