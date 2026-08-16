“Hay que pensar en tener un plan de emergencia en los hogares”

El Director de Defensa Civil Adrián Guevara se refirió al operativo desplegado en el incendio del viernes por la madrugada en el octavo piso del edificio ubicado en Moreno y Dorrego.

“Nos encontramos con una situación donde estaban las primeras unidades de ataque de los bomberos y la gente que se estaba evacuando hacia el sector de la estación de servicio que estaba al frente del lugar”, repasó.

“Había ambulancias, policía y agentes de Protección Ciudadana cortando el tránsito vehicular en la zona. En estos casos se evacúa todo el edificio porque en primera instancia no se sabe cómo va a evolucionar el incendio”, acotó.

“Eso tiene que ver con los materiales combustibles, con la parte constructiva, y con una serie de situaciones que hasta que no se hace la circunscripción del incendio, no se pueden descuidar”, detalló.

“Hasta tanto no se haga ese tipo de evaluación, no se puede poner en riesgo al resto de las personas, siempre se evacúa la totalidad”, aclaró.

“Esa es una tarea que demanda mucho recurso humano porque hay que ir piso por piso golpeando todas las puertas de todos los departamentos y asegurándonos de que realmente no quede nadie”, admitió.

“El operativo se centra en el piso siniestrado y en los superiores, porque todo lo que es humo y temperatura asciende. A modo preventivo todos los pisos hacia la planta baja también se evacuan”, describió.

Consultado sobre la situación del edificio luego del siniestro, aclaró: “Está habitado desde el piso 7 hacia abajo, el resto no, por una cuestión de precaución”.

Explicó que el incendio se desató en uno de los departamentos y afectó tres departamentos que se ubican hacia la izquierda, sobre la calle Moreno.

Añadió que el mismo día se hizo una inspección que se extendió hasta las 5:30 con un profesional que anteriormente había hecho un informe técnico sobre la parte eléctrica.

El funcionario aclaró que, en 2023, cuando se produjo otro incendio, había quedado desafectado el servicio de gas del edificio y suspendido el suministro de energía eléctrica, hasta tanto se realizarán las adecuaciones y reparaciones necesarias como consecuencia de los daños ocasionados por el incendio.



Prevención

“Lo primero que uno tiene que hacer es tratar de anticiparse a este tipo de situaciones y para eso hay que hacer un reconocimiento de todos los riesgos que hay en el hogar y en función de esos riesgos empezar a trabajar”, recomendó Guevara.

“Cuando uno dice ‘hay un riesgo de incendio’ es porque hay un material combustible, una fuente de ignición, oxígeno y hay que entender que las instalaciones eléctricas tienen que estar bien calculadas. Cuando la corriente que circula por los conductores supera la capacidad de los mismos y no se cuenta con las protecciones eléctricas adecuadas, pueden producirse situaciones de sobrecalentamiento y, eventualmente, incendios”, observó.

“Muchas veces comienzan como un principio de incendio hasta que se generaliza en toda la vivienda”, apuntó.

Finalmente señaló que hay que tener a mano siempre los números de emergencia y tener un plan de emergencia en los hogares.