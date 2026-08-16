Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior disputó varios partidos a pesar de la lluvia y arrancó con las instancias decisivas en dos de las tres categorías.

En los escenarios menos castigados por las lluvias iniciaron los Play-Off para la categoría +42 y también se jugó la definición del 16° puesto en +55,

Los resultados:

+42

San Martín 0 – 1(Pacheco) Deportivo Fran

Hinojo 4 (Arrua, Echeverría, Nardini) – 2 (Gallardo, Vivas) Villa Aurora

Molino Viejo 4 (Córdoba -2-, Giles, Ledesma) – 1 (Escobar) Amanecer Argentino

Santa Agueda 1 (Damer) – 2 (Landoni -2-) Santa Luisa

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 3 (Padín -2-, García) – 2 (Digerónimo, Ramos) 10 de Junio

+55

Veteranos Continentales 0 – 2 (Baumuller y Castro) La Tradición