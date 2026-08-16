Domingo gris en Olavarría, con una mejora hacia la tarde

La jornada de este domingo se presentará con condiciones inestables durante las primeras horas en la ciudad de Olavarría, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La mañana estará marcada principalmente por la abundante nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias.

Con el correr de las horas, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar. Durante la tarde cesarían las precipitaciones y se espera la aparición del sol, en una jornada que tendrá una temperatura máxima de 16 grados.

En cuanto al viento, durante el día rotará al sector sur, mientras que hacia la noche se espera que se ubique del sudoeste.

La temperatura mínima, en tanto, se registrará durante la noche y será de alrededor de 10 grados.

