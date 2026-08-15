Fútbol Local: arranca la 2° fecha y se destaca el clásico olavarriense

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría dará inicio a la 2° fecha que tiene como destacado el cruce entre Racing y Estudiantes en el Buglione Martinese a jugarse durante el lunes feriado.

La fecha se desarrollará mayormente durante el transcurso del domingo, mientras que el lunes, aprovechando el feriado por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, tendrá lugar el plato fuerte, ya que se juega una nueva edición del clásico olavarriense entre Racing y Estudiantes.

Debido a las malas condiciones climáticas de las últimas horas sobre la Ciudad y pregonando cuidar la integridad física de los deportistas, se debieron suspender los duelos en Sub21 de Municipales vs Ferro y Loma Negra vs Sierra Chica.

La programación:

En Primera

Domingo:

13:00 hs.: Colonias y Cerros – Espigas (Adrián Deber)

15:00 hs.: Municipales – Ferro (Agustina Loos)

15:00 hs.: Loma Negra – Sierra Chica (Lucas Jara)

15:15 hs.: San Martín – Embajadores (Jerónimo Navas)

15:15 hs.: Hinojo – El Fortín (Lautaro Bessia)

Lunes:

15:00 hs.: Racing – Estudiantes (Julián Figueroa)

En Sub21:

Domingo:

13:00 hs.: San Martín – Embajadores

13:00 hs.: Hinojo – El Fortín

15:15 hs.: Colonias y Cerros – Espigas

Lunes:

12:45 hs. Racing – Estudiantes