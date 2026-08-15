Fútbol Local: arranca la 2° fecha y se destaca el clásico olavarriense

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría dará inicio a la 2° fecha que tiene como destacado el cruce entre Racing y Estudiantes en el Buglione Martinese a jugarse durante el lunes feriado.
La fecha se desarrollará mayormente durante el transcurso del domingo, mientras que el lunes, aprovechando el feriado por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, tendrá lugar el plato fuerte, ya que se juega una nueva edición del clásico olavarriense entre Racing y Estudiantes.
Debido a las malas condiciones climáticas de las últimas horas sobre la Ciudad y pregonando cuidar la integridad física de los deportistas, se debieron suspender los duelos en Sub21 de Municipales vs Ferro y Loma Negra vs Sierra Chica.
La programación:
En Primera
Domingo:
13:00 hs.: Colonias y Cerros – Espigas (Adrián Deber)
15:00 hs.: Municipales – Ferro (Agustina Loos)
15:00 hs.: Loma Negra – Sierra Chica (Lucas Jara)
15:15 hs.: San Martín – Embajadores (Jerónimo Navas)
15:15 hs.: Hinojo – El Fortín (Lautaro Bessia)
Lunes:
15:00 hs.: Racing – Estudiantes (Julián Figueroa)
En Sub21:
Domingo:
13:00 hs.: San Martín – Embajadores
13:00 hs.: Hinojo – El Fortín
15:15 hs.: Colonias y Cerros – Espigas
Lunes:
12:45 hs. Racing – Estudiantes