Básquet Femenino

Básquet Femenino: Estudiantes, el campeón que le faltaba al Apertura

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero se definió el campeón que le faltaba al Torneo Apertura femenino y fue con festejo para Estudiantes.

Sabado, 15 de agosto de 2026 a las 21:37

Por Redacción

El primer torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la rama femenina llegó a su fin con la disputa del triangular U15 y consagración para el “Bataraz”.

La categoría U15 del “Bataraz” se consagró campeón al imponerse en sus dos cotejos de la jornada sabatina. Agostina Chantiri fue la máxima anotadora del encuentro definitorio con 16 puntos.

Los resultados:

Estudiantes 20 – 00 El Fortín
El Fortín 00 – 20 Sport Club Trinitarios
Estudiantes 61 – 34 Sport Club Trinitarios 

 

Fuente: prensa CAE

 

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