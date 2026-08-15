Básquet Femenino: Estudiantes, el campeón que le faltaba al Apertura

El primer torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la rama femenina llegó a su fin con la disputa del triangular U15 y consagración para el “Bataraz”.

La categoría U15 del “Bataraz” se consagró campeón al imponerse en sus dos cotejos de la jornada sabatina. Agostina Chantiri fue la máxima anotadora del encuentro definitorio con 16 puntos.

Los resultados:

Estudiantes 20 – 00 El Fortín

El Fortín 00 – 20 Sport Club Trinitarios

Estudiantes 61 – 34 Sport Club Trinitarios

Fuente: prensa CAE