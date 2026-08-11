Dirigieron olavarrienses la definición por los ascensos a la Liga Nacional

Alejandro Chantiri, David Suárez y Matías Dell´Aquila integraron el equipo arbitral del Final Four de la Liga Provincial de Mayores Femenina que tuvo lugar el pasado fin de semana en Mar del Plata.

El Final 4 de la Liga Provincial Femenina, que organizó la Federación Bonaerense de Básquet tuvo lugar en el estadio "José Martínez" y fue con consagración para Quilmes que derrotó en la Final a 9 de Julio de Bahía Blanca por 62 a 52.

Clasificados Quilmes y el elenco de Bahía Blanca, y habiendo tres cupos en juego para ascender a la Liga Nacional Femenina, el duelo por el último lugar del podio terminó siendo de festejo absoluto para Peñarol que venció a Hogar Social por 67 a 39.

En el gimnasio de Luro y Guido de la ciudad balnearia, hubo presencia olavarriense con la presencia de tres de los cuatro árbitros designados. Alejandro Chantiri y David Suárez representaron al Colegio de Árbitros de Básquet de Olavarría y Matías Dell´ Aquila a La Plata donde se encuentra radicado.