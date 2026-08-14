Incendio en el edificio: quedan 3 personas internadas

De la totalidad de personas afectadas por el incendio registrado en la madrugada de este jueves en el edificio de Moreno y Dorrego, solo 3 permanecen internadas en el Hospital Municipal "Héctor Cura". Son todos adultos, de acuerdo a lo precisado de manera oficial.

Inicialmente fueron atendidos en el Hospital 9 pacientes adultos y 3 pediátricos con síntomas de asfixia.

De acuerdo a lo informado por personal de Salud, fue muy importante en la recuperación la terapia con la cámara hiperbárica. También se había utilizado recientemente en el caso de intoxicación de una familia con monóxido de carbono.

De acuerdo a la información especializada, la función principal de la cámara hiperbárica es revertir de forma inmediata la hipoxia severa (falta de oxígeno) en los tejidos del cuerpo, especialmente en el cerebro, mediante la administración de oxígeno puro al 100% bajo una presión atmosférica elevada.

Al aumentar la presión dentro de la cámara (entre 1.5 y 3 veces la presión normal), el oxígeno no solo se transporta a través de los glóbulos rojos, sino que se disuelve directamente en el plasma sanguíneo. Esto permite que el oxígeno llegue rápidamente a las células y órganos vitales que se encuentran en riesgo de morir.